Макрон намерен успокоить «желтых жилетов» с помощью референдума

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести референдум, чтобы остановить массовые акции протеста, которые устраивают так называемые "желтые жилеты". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет газета Journal du Dimanche, ссылаясь на высокопоставленные источники.

В издании рассказали, что Макрон может провести референдум 26 мая, день выборов в Европарламент. В газете рассказали, что сотрудники отдела Министерства внутренних дел, который отвечает за организацию выборов, уже обратились в типографии, чтобы подготовиться к печати бланков для возможного референдума.

При этом в издании не уточнили, какой вопрос может быть выдвинут на всенародном голосовании.