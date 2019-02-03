Полиция задержала водителя автобуса, попавшего в ДТП под Калугой

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области, в результате чего погибли семь человек, задержан. Об этом, как передает Day.Az, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

"В настоящее время водитель задержан в порядке 91 статьи УПК. Он находится на медицинском освидетельствовании", - сказал собеседник агентства, уточнив, что водитель не пострадал.

ДТП произошло на автомобильной дороге регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Автобус, перевозивший детей из Смоленска в Калугу, опрокинулся на крышу.

По уточненным данным, в нем находились 45 человек, в том числе 31 ребенок. Спасатели освободили из машины 44 пассажира, семь из них, включая четырех детей, погибли. 32 человека, среди которых 23 ребенка, госпитализированы. Водителю автобуса помощь оказали амбулаторно.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) будет расследовать центральный аппарат СК. Также полиция по факту аварии возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").