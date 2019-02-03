Франция снова не дает Турции войти в ЕС

Франция не видит возможности возвращения к переговорам с Турцией о ее вступлении в ЕС до тех пор, пока Анкара не сделает "демократический и проевропейский" выбор. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявила в воскресенье министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в эфире радио RTL.

"Макрон - первый глава европейского государства, который... заявил туркам и Европейскому союзу, что Турция сделала выбор в пользу отхода от европейских ценностей и что в этой связи более невозможно продолжать переговоры о присоединении Турции к ЕС, - сказала она. - Если завтра турки сделают демократический, проевропейский выбор, мы вновь будем говорить. Сегодня же не ставится вопрос о переговорах с режимом господина [Реджепа Тайипа] Эрдогана и об обсуждении принятых им решений".

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.