Трамп прокомментировал вывод войск из Сирии и Афганистана
3 февраля 2019 18:14 170
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что после вывода американских войск из Сирии и Афганистана США смогут "быстро вернуть" их туда в случае, если возникнет необходимость. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Знаете, что мы сделаем? Мы вернемся (в Сирию и Афганистан - ред.), если нам придется (это сделать - ред.). У нас есть очень быстрые самолеты, у нас есть очень хорошие грузовые самолеты. Мы можем вернуться очень быстро", - заявил Трамп в интервью телеканалуСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:44 235