Назван самый богатый человек в истории
Учёные из Северо-Западного Университета в США выяснили, что самым богатым из когда-либо живших на земле людей был правитель империи Мали - Манса Муса. Как отмечает Live Science, Муса имел неограниченный доступ ко всем ресурсам своей империи и руководил добычей золота. Отмечается также, что золото Мали использовалось для чеканки динаров - самой "ходовой" валютой XIV века. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Учёные отмечают, что власть Мансы Мусы позволяла ему регулировать объёмы и стоимость золота, из-за чего древний правитель обладал практически безграничной властью и мог покупать себе любые древние активы, будь то земли или скот. Личность самого богатого человека в истории мира стала известна публике в рамках демонстрации средневековой рукописи "Каталонский атлас", на которой образ древнего правителя изображён как центральная фигура композиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Выборы президента Украины: официальные результаты выборов - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
Нидерланды запретят носить никабы и бурки в школах, больницах и транспорте
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Старейшая тюрьма Японии станет роскошным отелем
В Восточном Азербайджане обнаружен "птичий грипп"
Dünyanın ən gizlin yerləri - FOTOLAR
Азербайджан вводит новый штраф - ДО 450 AZN
“Bu qızları alan da elə onların tayıdır” - Deputat
Цена нефти Brent резко выросла - ВПЕРВЫЕ С 2018
Qızların videosunu yayan şəxsləri hansı cəza gözləyir?
-
1 Апр. 12:26 9 240
-
1 Апр. 12:33 9 006
-
1 Апр. 17:58 8 636
-
1 Апр. 22:54 7 382
-
1 Апр. 17:01 7 344