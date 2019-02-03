Американская разведка останется в Афганистане после вывода войск

Разведка США останется в Афганистане и после вывода американских войск из этой страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

"Да, я оставлю там разведку. Кстати, настоящую разведку", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он оставить войска в Афганистане.

Вместе с тем президент США отметил, что намерен предпринять необходимые действия в случае формирования там новых группировок, однако заявил, что США не планируют выделять 51 миллиард долларов, как в прошлом году, что, по его словам, является "неслыханной суммой".

Ранее Трамп заявил, что готов вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране.