В Марокко от "свиного гриппа" умерли 11 человек

Одиннадцать человек в Марокко умерли от осложнений, вызванных вирусом H1N1, также известным как "свиной грипп". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Morocco World News, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

По информации портала, 15 человек, у которых были обнаружены симптомы H1N1, выздоровели, еще 32 человека остаются на лечении.

Отмечается, что среди погибших были люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины или люди пожилого возраста.