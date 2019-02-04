США намерены сохранять военное присутствие в Ираке

Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, текст которого опубликован в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу [в Ираке]. Мы можем ее сохранить. Одна из причин, по которой я хочу сохранить ее, заключается в том, что я хочу приглядывать за Ираном, потому что Иран - вот настоящая проблема", - сказал он.

Американский лидер при этом отрицал, что база нужна ему для нанесения удара по Ирану с территории Ирака. "Нет, причина в том, что я хочу иметь возможность следить за Ираном, - все, что мне надо, это возможность наблюдать", - подчеркнул президент.

По словам Трампа, база в Ираке "идеально расположена для того, чтобы наблюдать за самыми разными частями неспокойного Ближнего Востока". "И этого многие люди не понимают. Мы будем продолжать наблюдать, мы будем и дальше следить, и если где-то возникнут неприятности, если кто-то захочет изготавливать ядерное оружие или что-то еще, мы будем первыми, кто об этом узнает", - добавил он.

Трамп нанес 26 декабря 2018 года необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США. Во время выступления президент объявил, что не планирует выводить войска из этой страны, при этом Ирак может стать базой для операций против террористов в Сирии.