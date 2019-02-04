Папа Римский прибыл с историческим визитом в ОАЭ
4 февраля 2019 07:20 203
Папа Франциск прибыл в ОАЭ с трехдневным визитом, который является первым для главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров.
Как передает РИА Новости, самолет авиакомпании Alitalia с папой Римским на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.
Пребывание папы Франциска в ОАЭ завершится в среду 5 февраля публичной мессой на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби, на которой, как ожидается, будет присутствовать около 135 тысяч человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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