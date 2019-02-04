Пожар в центре Москвы, много погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

4 февраля 2019 15:19

15:19

Угроза дальнейшего обрушения существует в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где ночью произошел сильный пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Угроза дальнейшего обрушения сохраняется. Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций", - сказал источник.

По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.

Как ранее сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, на месте пожара обнаружили тело одного несовершеннолетнего.

Таким образом, число погибших в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до семи человек.

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15:05

Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в центре Москвы, рассказал представитель столичных экстренных служб. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Один из погибших - несовершеннолетний.

Возгорание произошло ночью на Никитском бульваре, 12. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность электрооборудования.

Ликвидировать огонь удалось в 05:09. Двоих человек в тяжеломсостоянии доставили в Институт имени Склифосовского.

Эвакуировали 42 жителя дома, в том числе восемь детей. Их разместили в гостиницах Центрального административного округа.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Было установлено, что пожар начался в квартире дочери российского дирижера Юрия Башмета. По данным портала kp.ru, музыкант купил эту квартиру на пятом этаже несколько лет назад у американца Джефри Свит Баума. Однако в ней живет его дочь Ксения. Дмитрий Гринченко, который является администратором дирижера Юрия Башмета, рассказал, что его дочь Ксения и ее дети не пострадали при пожаре

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13:06

В жилом доме центре Москвы вспыхнул пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в столичном ГУ МЧС.

По данным спасателей, погибли четыре человека.

Эвакуировать удалось 42 жильцов дома, восемь из них дети.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на четвертом и пятом этажах дома по адресу Никитский бульвар, 12. Горела площадь до двух тысяч квадратных метров: огонь распространялся по перекрытиям, которые позднее обрушились. К пяти утра пожар ликвидировали.

В МЧС сообщили, что на месте ЧП был хлопок, возможно, остатки газа в системе или аэрозольные баллончики.
Дом был построен в 1913 году. По данным телеканала 360, в нем живут дочь Юрия Башмета Ксения и Ингеборга Дапкунайте.

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Крупный пожар в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие

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