Пожар в центре Москвы, много погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
15:19
----------
15:05
Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в центре Москвы, рассказал представитель столичных экстренных служб. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Один из погибших - несовершеннолетний.
Возгорание произошло ночью на Никитском бульваре, 12. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность электрооборудования.
Ликвидировать огонь удалось в 05:09. Двоих человек в тяжеломсостоянии доставили в Институт имени Склифосовского.
Эвакуировали 42 жителя дома, в том числе восемь детей. Их разместили в гостиницах Центрального административного округа.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Было установлено, что пожар начался в квартире дочери российского дирижера Юрия Башмета. По данным портала kp.ru, музыкант купил эту квартиру на пятом этаже несколько лет назад у американца Джефри Свит Баума. Однако в ней живет его дочь Ксения. Дмитрий Гринченко, который является администратором дирижера Юрия Башмета, рассказал, что его дочь Ксения и ее дети не пострадали при пожаре
-----------------
13:06
В жилом доме центре Москвы вспыхнул пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в столичном ГУ МЧС.
По данным спасателей, погибли четыре человека.
Эвакуировать удалось 42 жильцов дома, восемь из них дети.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на четвертом и пятом этажах дома по адресу Никитский бульвар, 12. Горела площадь до двух тысяч квадратных метров: огонь распространялся по перекрытиям, которые позднее обрушились. К пяти утра пожар ликвидировали.
В МЧС сообщили, что на месте ЧП был хлопок, возможно, остатки газа в системе или аэрозольные баллончики.
Дом был построен в 1913 году. По данным телеканала 360, в нем живут дочь Юрия Башмета Ксения и Ингеборга Дапкунайте.
Нажмите на видео для просмотра: