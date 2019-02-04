Пожар в центре Москвы, много погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Угроза дальнейшего обрушения существует в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где ночью произошел сильный пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Угроза дальнейшего обрушения сохраняется. Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций", - сказал источник.

По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.

Как ранее сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, на месте пожара обнаружили тело одного несовершеннолетнего.

Таким образом, число погибших в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до семи человек.