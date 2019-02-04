Ужасная трагедия в США, самолет упал на жилой район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
4 февраля 2019 09:41 830
Небольшой самолет упал в воскресенье на территории жилого района вблизи Анахайма (штат Калифорния). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается в Twitter службы пожарной охраны города.
По данным местного филиала телеканала ABC, на месте падения самолета, речь идет о двухмоторном самолете Cessna 414, начался пожар. Огнем охвачены не менее двух домов.
В результате инцидента два человека погибли и столько же пострадали, сообщается в Twitter службы пожарной охраны округа Ориндж.
Пострадавшие госпитализированы.
Нажмите на видео для просмотра:
09:30 143
Британии предрекли мусорный кризис
07:13
İmişlidə avtomobil aşıb
-
3 Фев. 11:04 9 366
-
3 Фев. 19:08 7 899
-
3 Фев. 22:09 4 267
-
3 Фев. 21:39 4 179
-
3 Фев. 10:53 4 100