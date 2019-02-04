Ужасная трагедия в США, самолет упал на жилой район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Небольшой самолет упал в воскресенье на территории жилого района вблизи Анахайма (штат Калифорния). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается в Twitter службы пожарной охраны города.

По данным местного филиала телеканала ABC, на месте падения самолета, речь идет о двухмоторном самолете Cessna 414, начался пожар. Огнем охвачены не менее двух домов.

В результате инцидента два человека погибли и столько же пострадали, сообщается в Twitter службы пожарной охраны округа Ориндж.

Пострадавшие госпитализированы.

Нажмите на видео для просмотра:

