Американский завод с запрещенными ракетами сняли на камеры - ВИДЕО

4 февраля 2019 09:28

В США сняли на видео предполагаемое место производства ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Запись была опубликована в воскресенье, 3 февраля, на сайте RT.

На кадрах видны ограничительные таблички, заборы с колючей проволокой и ряд промышленных зданий и складов. "Кадры завода фирмы Raytheon в США, на котором производят запрещенные ракеты", - говорится в подписи к ролику, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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Американский завод с запрещенными ракетами сняли на камеры

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