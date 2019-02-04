Попытки врачей спасти рэпера Децла попали на камеры - ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Ролик, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, доступен на YouTube.

На кадрах видно, что музыкант без движения лежит на полу в гримерке, где ему стало плохо. Прибывшие на вызов медики проводят реанимационные действия, но безуспешно.

Концертный директор Децла Павел Беленец рассказал RT, что скорая приехала на вызов в течение пяти минут. После этого врачи около получаса пытались спасти рэпера. "Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло", - отметил Беленец.

Ранее в сети опубликовали видео с последнего выступления Децла. На кадрах музыкант раскачивает толпу под одну из самых популярных своих песен "Вечеринка".

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. По словам его концертного директора Павла Беленца, 35-летний рэпер выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, где через несколько минут у него резко ухудшилось самочувствие, и он скончался. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

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