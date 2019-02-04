Пожар в космическом центре Ирана, погибли ученые
4 февраля 2019 10:45 204
В результате пожара в Центре космических исследований Ирана в Тегеране погибли трое ученых. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.
Как заявил министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, причины пожара пока не установлены.
По словам Джахроми, пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного годовщине исламской революции.
Министр не сообщил о времени возникновения пожара и личности погибших.
Иран 15 января запустил в космос спутник "Паям", однако запуск оказался неудачным. Ранее Джахроми сообщил, что Иран готовится запустить новый спутник отечественного производства для гражданских целей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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