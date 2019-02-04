Адвокат армянства Амаль Клуни ушла от мужа

Слухи о серьезных проблемах в браке 57-летнего Джорджа и 40-летней Амаль Клуни становятся все более упорными. На днях Амаль, которую уже давно не видели в обществе ее супруга, появилась в ночном клубе в Studio City (неподалеку от Лос-Анджелеса), где она веселилась до утра в компании своей подруги Синди Кроуфорд, пишет журнал "7дней", передает Day.Az.

По сведениям репортера издания Radar Online, супруги уже несколько месяцев не живут вместе. Амаль большую часть времени проводит в особняке на Сардинии с полуторагодовалыми близнецами Эллой и Александром, фактически изолировав Джорджа от детей.

Как утверждают сплетники, ссоры в семье Клуни начались этим летом после аварии, когда в мотоцикл Джорджа врезался автомобиль. Он тогда чуть не погиб, и напуганная Амаль потребовала, чтобы он навсегда забыл о мотоциклах, пригрозив разводом. Но обычно покладистый Джордж отказался подчиниться ультиматуму супруги.

Как бы то ни было, за прошедшие месяцы супруги появились на публике всего раз - в начале декабря в Нью-Йорке, и то исключительно ради присутствовавших на мероприятии родителей актера - Нину и Ника, пишет "7 дней".

От себя напомним, что британский юрист ливанского происхождения Амаль Клуни в 2015 году в качестве адвоката защищала интересы Армении на процессе "Догу Перинчек против правительства Швейцарии" в ЕСПЧ и проиграла дело.