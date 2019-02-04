Находящийся в ливанской тюрьме сын Каддафи рассказал о жизни в заключении

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ганнибал, находящийся в ливанской тюрьме, жалуется на здоровье и просит ООН направить к нему группу врачей. Об этом, как передает Day.Az, он заявил в интервью РИА Новости.

Вопросы находящемуся в тюрьме Ганнибалу, также как и ответы на них были получены через его уполномоченного представителя Рим Юсеф ад-Дебри.



Ганнибал Каддафи был похищен в 2015 году членами ливанского шиитского движения "Амаль" из Сирии, где он получил политическое убежище. Уже несколько лет он находится в ливанской тюрьме. Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении на территории Ливии в 1978 году шиитского духовного и политического лидера имама Мусы ас-Садра.

"Мое физическое состояние неудовлетворительное. Я страдаю от болей в груди, дыхательной недостаточности, боли в нижней части спины, проблем с кожей из-за отсутствия солнечного света. Также у меня сломан нос и гематома на голове из-за побоев, которым я подвергся во время моего похищения", - сказал Ганнибал Каддафи.

Пожаловался сын бывшего лидера Ливийской Джамахирии и на условия содержания в тюрьме. По его словам, ему не дают связываться с прессой, а приезжающих его проведать в заключении больше не пускают на территорию Ливана.

"Я прошу Организацию Объединенных Наций, чтобы в Ливан направили группу врачей для посещения меня в тюрьме, чтобы они сделали медицинское заключение о моем состоянии", - сказал Каддафи.

Муса ас-Садр со своими спутниками был приглашен в 1978 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи в Триполи, откуда он должен был отправиться в Рим на встречу с папой Римским. Однако до Италии ни Садр, ни его спутники не доехали. Что произошло с духовным лидером ливанских шиитов, до сих пор не известно. Представители шиитской конфессии в Ливане обвинили в похищении своего проповедника Каддафи.



После свержения и убийства Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

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