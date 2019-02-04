В Германии появился Конор Макгрегор-2 - ВИДЕО

4 февраля 2019 11:26

В Германии появился новый Конор Макгрегор. Немецкий боец смешанного стиля Морис Адорф решил стать звездой ММА при помощи копирования как внешности экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), так некоторых "коронных" движений ирландца во время боев.

Адорф - такой же рыжеволосый боец. Для большей схожести с Макгрегором он сделал себе такую же прическу, как и у ирландца, а также отрастил бороду. Кроме того, на его груди по аналогии красуется татуировка. Единственное различие - нательный рисунок у немца не такой крупный, как у Макгрегора, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Копирует Адорф и повадки ирландского бойца в октагоне. Например, держит стойку боком и повторяет иные движения своего кумира. В итоге, как сообщает Life, на турнире GMC 18 копия Макгрегора из Германии одержал свою вторую победу в карьере.

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В Германии появился Конор Макгрегор-2

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