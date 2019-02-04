В Австралии эвакуировали более тысячи человек - ПРИЧИНА

Более тысячи человек эвакуированы в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC.

Представитель службы штата по преодолению чрезвычайных ситуаций Катарина Кэролл сообщила, что власти за последние 24 часа провели 18 спасательных операций и эвакуировали около 1,1 тысячи человек, говорится в сообщении.

По данным телеканала, премьер штата Анастасия Палащук сообщила, что несколько тысяч домов были затоплены, но точное число их еще не установлено.

Около тысячи человек были приняты в эвакуационных центрах, все школы в районе Таунсвилла будут закрыты в понедельник, отмечает телеканал. Аэропорт города Таунсвилл был закрыт вечером в воскресенье, он будет открыт в понедельник после полудня.



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