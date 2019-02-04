В Австралии эвакуировали более тысячи человек - ПРИЧИНА

4 февраля 2019 11:23

Более тысячи человек эвакуированы в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC.

Представитель службы штата по преодолению чрезвычайных ситуаций Катарина Кэролл сообщила, что власти за последние 24 часа провели 18 спасательных операций и эвакуировали около 1,1 тысячи человек, говорится в сообщении.

По данным телеканала, премьер штата Анастасия Палащук сообщила, что несколько тысяч домов были затоплены, но точное число их еще не установлено.

Около тысячи человек были приняты в эвакуационных центрах, все школы в районе Таунсвилла будут закрыты в понедельник, отмечает телеканал. Аэропорт города Таунсвилл был закрыт вечером в воскресенье, он будет открыт в понедельник после полудня.
 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az