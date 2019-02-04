Эрдоган поблагодарил Азербайджан - ПОДРОБНОСТИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Азербайджан за выдачу ключевой фигуры террористической организацией Фетхуллаха Гюлена FETÖ.

Как передает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, об этом он сказал в интервью телеканалу TRT , в котором рассказал, какие меры предпринимает страна для борьбы с данной организацией.

Эрдоган отметил, что уже многие страны начали выдавать Турции лидеров FETÖ.

"Спасибо моему брату Ильхаму Алиеву, недавно Азербайджан экстрадировал в Турцию ключевую фигуру этой организации. До этого тоже были подобные экстрадиции. Недавно нам передали семь преступников из Косово. Можете себе представить, что они настолько укрепились там, что уже могли свергнуть правительство?", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция много раз обращалась к США с требованием выдать террористов FETÖ, которые находятся в Пенсильвании. .

"ФБР начало расследование в связи с этим и примет решение по данному вопросу после проведения расследований. Но нужно помнить, что FETÖ может влиять и на Конгресс США", - сказал Президент Турции.

Отметим, что на днях в Баку был задержан владелец издательства газеты Zaman Ибрагим. Е. Он был экстрадирован в Турцию, которая объявила его в розыск, как члена FETÖ.

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