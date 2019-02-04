Полицейские в США случайно «подожгли» мужчину электрошокером - ВИДЕО

Во время драки вблизи одного из ресторанов в Южной Филадельфии в США произошел инцидент, во время которого охранники ударили мужчину электрошокером. Удар оказался такой силы, что у пострадавшего загорелась нога.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, что сразу после удара мужчина падает на землю. При этом сотрудники полиции совершенно растерялись.

Очевидцы отметили, что, несмотря на конфликт, полицейские помогли пострадавшему потушить огонь, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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