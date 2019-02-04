Турист погладил смертельно ядовитое животное и даже не понял этого - ВИДЕО
На одном из пляжей Австралии турист оказался на краю гибели, когда наткнулся на синекольчатого осьминога. Мужчина вытащил моллюска из воды и несколько секунд держал в руках, видимо, и не подозревая об опасности.
Турист снял на видео, как осьминог ползает по его пальцам, прежде чем выпустил безпозвоночное животное в свою среду обитания, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Дело в том, что, несмотря на небольшие размеры, синекольчатый осьминог считается одним из самых ядовитых существ в мире, сообщает The Points Guy. Если бы моллюск атаковал туриста, то он был бы уже мертв. За один укус синекольчатый осьминог впрыскивает в рану яд, которого достаточно, чтобы убить сразу 26 человек. Противоядия ученые не изобрели до сих пор.
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