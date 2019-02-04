Француз получил по почте золотые слитки вместо заказанного для жены купальника
4 февраля 2019 15:32 114
Во Франции мужчина получил по почте золотые слитки вместо заказанного купальника для своей жены. Об этом сообщает Ouest France, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в бретонском городе Ван. 27-летний Жюльен Шаньо обнаружил в полученной посылке вместо плавательного костюма луидоры и слитки, стоимость которых оценивается в €20 тыс.
Уточняется, что мужчина связался с правоохранительными органамии и нашел адресата посылки.
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