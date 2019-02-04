Француз получил по почте золотые слитки вместо заказанного для жены купальника

4 февраля 2019 15:32

Во Франции мужчина получил по почте золотые слитки вместо заказанного купальника для своей жены. Об этом сообщает Ouest France, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в бретонском городе Ван. 27-летний Жюльен Шаньо обнаружил в полученной посылке вместо плавательного костюма луидоры и слитки, стоимость которых оценивается в €20 тыс.

Уточняется, что мужчина связался с правоохранительными органамии и нашел адресата посылки.

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