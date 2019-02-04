Отважная женщина не испугалась огня и спасла соседскую машину от взрыва - ВИДЕО

Уж неизвестно, чем Джоди Дайболл из Стоктона (Великобритания) насолила двум незнакомцам, но они решили поджечь её машину, как передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На кадрах, снятых камерой слежения, можно видеть, как мужчины облили припаркованный автомобиль бензином, после этого поместили банку с горючей жидкостью под машину и подожгли.

Такой акт вандализма мог бы закончиться ужасно, если бы не Эмили Дейви - женщина, которая живёт через дорогу от Джоди. Отважная соседка наполнила ёмкость водой и бросилась тушить горящую машину.

Поняв, что у неё мало что получается, женщина, рискуя обжечься, вытащила из-под автомобиля пылающую банку и таким образом справилась с возгоранием. Местная полиция начала расследование инцидента, а Джоди не устаёт благодарить свою храбрую соседку - ведь если бы не её действия, ещё неизвестно, чем бы всё закончилось, так как автомобиль мог взорваться и принести очень большой ущерб.

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