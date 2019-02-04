В Китае ребенок упал под скоростной поезд и выжил

В Китае трехлетний ребенок упал на рельсы во время фотосессии возле скоростного поезда. Об этом сообщает Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 февраля, на железнодорожной станции города Ухань, провинция Хубэй. Мать ребенка снимала его на камеру на фоне скоростного поезда. Ради удачного кадра женщина попросила мальчика сделать шаг назад. В результате он потерял равновесие, оступился и провалился на рельсы через щель между платформой и поездом.

Сотрудник станции немедленно спустился вниз, чтобы спасти мальчика. Ребенка трясло от страха, но он не поранился. В результате семья благополучно продолжила свой путь.

По словам очевидцев, мальчик остался в живых благодаря хорошей реакции мужчины. Он поднял малыша на платформу так быстро, что поезд даже не задержали перед отправлением.

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