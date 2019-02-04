В США ребенок случайно выстрелил в лицо беременной матери

В Сиэтле четырехлетний мальчик, нашедший заряженный пистолет в доме, выстрелил беременной матери в лицо, женщина выжила, но находится в больнице с тяжелой травмой. Об этом сообщает местное издание Seattle Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, инцидент произошел в субботу, 2 февраля, около 5 часов вечера по местному времени. Оба родителя находились дома с ребенком. Мальчик нашел заряженный пистолет под кроватью и выстрелил в мать, отец ребенка был в этот момент рядом с матерью.

"Пистолет не был должным образом спрятан, он просто лежал под кроватью и был заряжен", - приводит издание слова представителя полиции Райана Эббота.

Мать доставили в больницу Харборвью с опасными для жизни травмами. По словам представителя больницы, позже ее состояние улучшилось до удовлетворительного, после чего женщину перевезли в другую больницу.



В ноябре прошлого года в штате Вашингтон, где находится Сиэтл, приняли инициативу 1639, согласно которой владелец оружия несет уголовную ответственность в случае ненадлежащего хранения оружия или в случае, если оно попадет в руки ребенка.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок.

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