В аэропорту Мюнхена массово отменяются авиарейсы - ПРИЧИНА

В аэропорту Мюнхена в понедельник из-за обрушившегося на Баварию снегопада отменили 140 рейсов. Об этом сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на представителя воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным BR, расчисткой взлетно-посадочных полос занимается зимняя техническая служба аэропорта. Хотя взлетные полосы за ночь в значительной степени удалось расчистить, отмены рейсов в понедельник избежать не удалось. В воскресенье в аэропорту из-за непогоды отменили 350 рейсов.

Согласно немецкой метеослужбе, в Альпах местами выпало до 30 новых сантиметров снега. Многочисленные школы, прежде всего в округах Нижняя Бавария и Верхний Пфальц, в понедельник отменили занятия.

В ряде регионов баварских Альп объявлен четвертый из пяти уровень опасности схода лавин. На некоторых железнодорожных линиях нарушено движение региональных поездов.

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