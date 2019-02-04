В самолете, которым летел футболист Сала, нашли тело

Внутри потерпевшего крушение и затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, находится по меньшей мере одно тело. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник британской Комиссией по расследованию авиационных происшествий (AIBB), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На трагическом видео, снятом c помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, можно увидеть среди обломков тело одного человека. AIBB изучает дальнейшие возможные шаги, консультируясь с родственниками пилота и пассажира, а также полицией", - говорится в сообщении.

AIBB планируют опубликовать предварительный доклад о причинах произошедшего через месяц после даты крушения, произошедшего 21 января.

Обломки самолета PA 46 Malibu, на борту которого находились Сала и пилот Дэвид Ибботсон, были обнаружены утром 3 февраля в результате совместной поисковой операции, проводившейся AIBB и частной компанией, сотрудники которой были наняты родственниками футболиста.

Как сообщают британские СМИ, выступавший ранее за французский клуб "Нант" Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" предположительно за £15 млн ($19,4 млн) во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.