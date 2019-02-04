В Турции построили поселок, в котором никто не живет - ФОТО

Близ турецкого города Мудурну вырос поселок-призрак. Несколько сотен вилл стоят пустыми, хотя у них есть владельцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, застройщик планировал, что дома в элитном поселке раскупят состоятельные клиенты из арабских стран. Всего планировалось возвести 732 виллы и торговый центр, но задуманное удалось выполнить только наполовину - стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования: инвесторы из Персидского залива объявили дефолт по платежам из-за падения цен на нефть.

Все дома в поселке выглядят как под копирку - маленькие белые замки с черными крышами. Стоимость каждого - более полумиллиона долларов, пишет Life.

Застройщику не хватило около 100 миллионов долларов. Сейчас компания судится за свое право продавать дома.

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