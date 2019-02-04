Из Дании выслали двух сотрудников Huawei

Двое сотрудников компании Huawei депортированы из Дании после проверки, проведенной датской трудовой инспекцией в копенгагенском офисе компании. Как сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на датскую полицию, работники нарушили условия пребывания и работы в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе "обычной проверки", регулярно проводимой в фирмах с большим количеством иностранных рабочих. По словам представителя полиции Копенгагена, после проверок в четверг на прошлой неделе четырем сотрудникам Huawei были предъявлены обвинения, после чего двое были высланы из страны.

Представитель полиции подчеркнула, что инцидент никак не связан со скандалом вокруг компании.