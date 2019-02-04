Папа Римский процитировал Достоевского

Папа Римский Франциск, находящийся в апостольской поездке в Объединенных Арабских Эмиратах, в выступлении, посвященном межрелигиозному диалогу, процитировал роман "Братья Карамазовы" русского писателя Федора Достоевского, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Храбрость быть иным является душой диалога, основой которого является искренность намерений. Диалог компрометируется вымыслом, который увеличивает расстояния и подозрительность. Нельзя провозглашать братство и затем действовать в противоположном направлении. Как заявил современный писатель, тот, кто лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что не различает никакой правды ни в себе, ни кругом, и начинает не иметь уважения ни к себе, ни к другим, - заявил понтифик.



Слова о лжи произносит старец Зосима во второй книге романа русского классика.

По словам понтифика, выступление которого транслировалось на сайте Святого престола, он прибыл в Абу-Даби как "верующий, жаждущий мира, и брат, который ищет мира со своими братьями".

"Во имя Бога-Творца должна осуждаться без колебаний любая форма насилия, потому что это серьезное осквернение Божьего имени, чтобы использовать его для оправдания ненависти и насилия против брата. Не существует насилия, которое может быть оправдано религией", - заявил папа Франциск.

Он также призвал все религии и верующих "взойти вместе, одной семьей, на ковчег, который может пройти через бушующие моря мира" и "демилитаризовать" сердца людей в ответ на войны и гонки вооружений.

