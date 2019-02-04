Ученые подтвердили, что Млечный Путь похож на "гармошку"

Наблюдения за тысячами переменных звезд-цефеид подтвердили, что диск Млечного Пути похож не на плоский "блин", а на сжатую и смятую "гармошку". Это заставит астрономов полностью перекроить карту Галактики, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Обычно мы думаем, что все спиральные галактики похожи на плоский лист бумаги, подобно Туманности Андромеды, которую можно легко разглядеть в телескоп. Наша трехмерная коллекция цефеид показала, что окраины Млечного Пути похожи по форме не на блин или букву S, как мы раньше считали, а на смятую спираль", - рассказывает Ричард де Грейс (Richard de Grijs) из университета Макуори в Сиднее (Австралия).

Цефеиды интересны ученым тем, что их яркость постепенно и очень плавно растет и снижается в результате внутренних процессов в их недрах. Частота и сила этих пульсаций зависят от абсолютной яркости светила, что позволяет астрономам использовать их для измерения расстояний в космосе, в том числе и для изучения того, как далеко расположены от нас разные части Млечного Пути.

Число известных нам цефеид в центральной части Галактики и в ее дальней части относительно невелико, что побуждает ученых активно искать подобные звезды в надежде понять, как устроено ее ядро и самые дальние окраины. Сделать это сложно из-за толстого "одеяла" из пыли и газа, окружающего эти регионы Млечного Пути.

Ученые взвесили недавно открытую "невидимую" галактику Dragonfly 44, которая, несмотря на крайне малое число звезд и их разбросанность по космосу, оказалась почти такой же тяжелой, как и наш Млечный Путь.

Отсутствие цефеид в этой части Галактики, как отмечает де Грейс, мешало ученым понять, как на самом деле выглядит галактика и похожа ли она на плоский "блин", на который указывают теоретические расчеты.

Четыре года назад коллеги де Грейса начали сомневаться в этом, изучая так называемое Кольцо Единорога - необычно плотную ленту из звезд рядом с окраинами Млечного Пути. Ее структура указала на то, что Галактика может быть похожа на гармошку или распущенный веер, заплетенный в спираль.

Недавно у них появилась возможность проверить эту теорию благодаря открытию нескольких сотен новых цефеид на "темной стороне" Галактики и в ее центральной части. Используя снимки с телескопа WISE, астрономы вычислили точное расстояние и положение почти полутора тысяч переменных звезд и использовали их для составления трехмерной карты рукавов Млечного Пути.

Оказалось, что она похожа не на плоский блин или даже на букву S, как на то указывают карты распределения водорода, а на причудливую структуру, чьи края заплетены в необычную смятую и сжатую спираль.

Это не характерно для Туманности Андромеды, ближайшей "соседки" Млечного Пути, но встречается среди некоторых других спиральных галактик, открытых в последнюю половину столетия.

Диаметр нашей Галактики может быть на 50% больше текущих оценок ее размеров по той причине, что астрономы раньше не видели дальние кромки ее диска, сжатые в своеобразную "гармошку" из нескольких складок.

Как предполагают ученые, эти завитки и "вмятины" возникли в результате гравитационных взаимодействий между внешними окраинами Галактики и ее плотной центральной частью, вращающейся под некоторым углом по отношению к остальным регионам Млечного Пути.

Открытие подобной необычной формы диска Галактики, по словам де Грейса и его коллег, объясняет многие странности в поведении звезд на ее окраинах и поможет уточнить их положение, возраст и другие свойства.

