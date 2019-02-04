Ученые: Болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин

Мозг женщин быстрее накапливает в себе обрывки "белкового мусора", что ускоряет развитие болезни Альцгеймера и проявление ее клинических симптомов. Об этом рассказывают исследователи, опубликовавшие статью в журнале JAMA Neurology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Существует масса свидетельств того, что женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера, однако никто количественно это не оценивал. Мы проверили, есть ли различия в уровнях тау-белка в мозге женщин и мужчин, еще не заполучивших ее", - пишут Рейчел Бакли (Rachel Buckley) из Гарвардского университета (США) и ее коллеги.

И болезнь Альцейгмера, и болезнь Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках различного "белкового мусора", который постепенно убивает нейроны в разных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию в первом случае, и к потере контроля над конечностями во втором.

И в том, и в другом случае ученые пока не понимают механизмов, заставляющих клетки мозга накапливать в себе тау-белок, бляшки бета-амилоида, клубки альфа-синуклеина и прочих потенциальных причин развития этих болезней. По этой причине биологи не только не могут создать лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона, но и не могут понять, является ли первая заразной и по каким причинам они развиваются.

Бакли и ее коллеги уже много лет изучают то, как накапливаются оба типа белка в мозге людей, еще не страдающих от болезни Альцгеймера, используя позитронные томографы и другие системы диагностики, "подсвечивающие" их скопления.



Недавно ученых заинтересовало то, существуют ли различия в формировании этих молекул и их "клубков" у мужчин и женщин, еще не страдающих от деменции, но находящихся в группе риска, и у пациентов, уже ставших жертвами болезни Альцгеймера.

Набрав три десятка добровольцев, ученые ввели в их тело специальные радиоактивные метки, присоединявшиеся к бета-амилоиду и тау-белку, и подсчитали количество их молекул в их мозге. После этого они разделили их по половому признаку и сравнили между собой.

Как показал этот анализ, различий между полами среди здоровых людей не наблюдалось, однако при появлении даже небольших количеств бета-амилоида в мозге добровольцев картина резко менялась.

В среднем, нервные клетки больных женщин содержали в себе на 6-10% больше тау-белка, чем у мужчин с аналогичной долей второго типа "мусора". В самых тяжелых случаях разница достигала 40-70%.

Подобные изменения, по словам нейрофизиологов, ярче и быстрее всего появлялись в энторинальной коре мозга, одном из центров памяти, который обычно становится первой жертвой болезни Альцгеймера. Как полагают ученые, эти небольшие различия в "нормальных" долях бета-амилоида и тау-белка могут ускорять дегенерацию нервной ткани и способствовать быстрому развитию деменции.

Что интересно, к похожим выводам пришли российские и зарубежные эпидемиологи, изучавшие распространение эпидемии деменции и других расстройств нервной системы, связанных с болезнью Альцгеймера. Их расчеты показали, что от нее страдает 27 миллионов представительниц слабого пола и примерно 17 миллионов мужчин.



С чем связаны эти различия, ни те, ни другие ученые пока не знают, однако Бакли и ее коллеги полагают, что их могут порождать некоторые особенности в работе организма женщин.

К примеру, представительницы слабого пола в среднем больше подвержены воспалениям и нарушениям в работе иммунитета, потенциально способствующих накоплению патогенных белков в их клетках. Как надеются исследователи, опыты на животных с "человеческими" версиями генов, отвечающих за их производство, дадут более точный ответ на этот вопрос.

