Океаны Земли поголубеют

Глобальное потепление к концу XXI века приведет к изменению цвета Мирового океана, что связано с изменением количества фитопланктона в водах, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают ученые, такие водоросли поглощают и отражают свет, а из-за потепления океанов их количество будет сокращаться. К 2100 году изменение цвета вод Мирового океана составит около 50%. Поскольку хлорофилл в фитопланктоне придает океану зеленоватый оттенок, вода к концу века станет более голубой.

По словам ученых, это станет одним из первых видимых проявлений того, что деятельность человека привела к изменению экологии океана.