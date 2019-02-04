Океаны Земли поголубеют
4 февраля 2019 21:31 178
Глобальное потепление к концу XXI века приведет к изменению цвета Мирового океана, что связано с изменением количества фитопланктона в водах, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечают ученые, такие водоросли поглощают и отражают свет, а из-за потепления океанов их количество будет сокращаться. К 2100 году изменение цвета вод Мирового океана составит около 50%. Поскольку хлорофилл в фитопланктоне придает океану зеленоватый оттенок, вода к концу века станет более голубой.
По словам ученых, это станет одним из первых видимых проявлений того, что деятельность человека привела к изменению экологии океана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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