УЕФА отклонил апелляцию "Баварии"

4 февраля 2019 21:37

Нападающий немецкой "Баварии" Томас Мюллер не сыграет в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на двухматчевую дисквалификацию немецкого футболиста. Мюллер был дисквалифицирован на две игры за то, что врезался ногой в голову Николаса Тальяфико в матче шестого тура группового этапа турнира с "Аяксом". Он получил прямую красную карточку, которая стала второй в его карьере. Позже он публично извинился перед соперником.

"Бавария" встретится с "Ливерпулем" на "Энфилде" 19 февраля, ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта.

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