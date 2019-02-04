Евросоюз расширил санкции против Ирана

Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении двух граждан Ирана и одной иранской компании. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, осуществляемой Ираном на территории нескольких государств-членов. В этой связи Совет ЕС постановил включить в список два физических лица и одно юридическое лицо", - отмечается в документе.

Как подчеркивает Совет ЕС, "Европейский союз будет и впредь демонстрировать единство и солидарность в этой области и настоятельно призывает Иран немедленно положить конец такому неприемлемому поведению".

В ноябре 2018 года с инициативой введения новых санкций против Ирана выступила Дания. Это случилось после задержания гражданина Норвегии иранского происхождения, готовившего нападение на территории Дании. Тогда глава датского МИД Андерс Самуэльсен заявил, что предложение страны получило широкую поддержку в государствах ЕС.