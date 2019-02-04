В Австрии самолет "нырнул" в озеро во время авиашоу - ВИДЕО
4 февраля 2019 22:24 256
Около австрийского города Зальцбург рухнул самолет Staudacher S-600. Инцидент произошел днем 4 февраля во время авиашоу, которое проходило в районе озера Вольфгангзее, пишет местное издание Kurier, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В результате случившегося никто не погиб - пилот, единственный член экипажа, отделался незначительными травмами.
Как видно на видеозаписях с места инцидента, выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.
Впрочем, спустя некоторое время, чрезвычайным службам удалось достали самолет из воды.
Утечки топлива или вредных веществ в озеро в результате инцидента не было.
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