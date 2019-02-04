В Австрии самолет "нырнул" в озеро во время авиашоу - ВИДЕО

4 февраля 2019 22:24

Около австрийского города Зальцбург рухнул самолет Staudacher S-600. Инцидент произошел днем 4 февраля во время авиашоу, которое проходило в районе озера Вольфгангзее, пишет местное издание Kurier, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В результате случившегося никто не погиб - пилот, единственный член экипажа, отделался незначительными травмами.

Как видно на видеозаписях с места инцидента, выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.

Впрочем, спустя некоторое время, чрезвычайным службам удалось достали самолет из воды.

Утечки топлива или вредных веществ в озеро в результате инцидента не было.

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В Австрии самолет

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