ЕС призвал Иран оказать давление на Дамаск

ЕС призвал Иран, как одного из гарантов "Астаны", использовать рычаги влияния на Дамаск, чтобы поддержать политический процесс, а также обеспечить прекращение боевых действий в стране и беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе в Идлиб, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Совет ЕС серьезно обеспокоен военным участием Ирана и продолжающимся присутствием иранских сил в Сирии. ЕС призывает Иран полностью поддержать процесс под эгидой ООН по Сирии в соответствии с резолюцией 2254, призывает Иран использовать для этого свои рычаги воздействия на сирийский режим", - говорится в заявлении.

ЕС также призвал "Иран в качестве одного из гарантов "Астаны" вместе с Россией и Турцией обеспечить прекращение боевых действий и беспрепятственный, безопасный и устойчивый гуманитарный доступ на всей территории Сирии и, в частности, в Идлиб".

