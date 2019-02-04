ООН о последствиях торговых противоречий между США и Китаем

Противоречия между США и Китаем в сфере торговли сильно скажутся на других странах, а также на мировой коммерции в целом. Об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вследствие размеров двух этих экономик пошлины, введенные Соединенными Штатами и Китаем, неминуемо существенно повлияют на международную торговлю", - указывает ЮНКТАД, прогнозируя, что последствия ощутят на себе "многие другие страны".

Эксперты напоминают, что Вашингтон и Пекин установили в 2018 году дополнительные тарифы на импортируемые друг у друга товары в объеме, "покрывающем более половины их двусторонней торговли", которая в 2017 году составляла почти $640 млрд. Речь идет о широком ассортименте продукции, большая часть которой производится в промышленном секторе.

Авторы доклада пришли также к выводу что пошлины, вводимые на двусторонней основе, лишь в незначительной степени защитят действующие на внутреннем рынке компании обеих стран. В то же время следует ожидать уменьшения объема торговли между США и Китаем и ее замещения торговлей с третьими странами. "Наш анализ показывает, что двусторонние тарифы не очень эффективны для защиты фирм на внутреннем рынке, однако являются существенными инструментами для ограничения торговли со страной, на которую они направлены, - заявила, комментируя публикацию доклада, руководитель отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон. - Воздействие тарифов США и Китая будет в основном деформирующим; двусторонняя торговля США и Китая снизится и будет замещена торговлей с другими государствами".

По оценкам экспертов, китайский экспорт в США на $250 млрд, обложенный американскими пошлинами, на 82% будет перехвачен компаниями в других странах. Американским компаниям удастся получить лишь 6% доли, а 12% останутся у китайских фирм. Что касается американской продукции на $85 млрд, экспортируемой в Китай и столкнувшейся с увеличением пошлин в ответ на аналогичные шаги США, то к фирмам третьих стран уйдет 85% заказов, к компаниям Соединенных Штатов - 10%, а к китайским производителям - 5%.

В начале декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.