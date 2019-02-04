Парламент Ирака обсудит закон о выводе американских сил из страны
Закон о выводе американских сил из Ирака вынесут одним из первых на голосование парламента страны на грядущей законодательной сессии, заявил РИА Новости представитель крупнейшего парламентского блока "аль-Фатх" Ахмад аль-Асади, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первый заместитель спикера парламента Ирака Хасан аль-Кааби заявил в воскресенье, что иракский парламент намерен разработать закон о разрыве соглашения по безопасности с США, что приведет к выводу из страны американских и других иностранных военных советников. Заявление аль-Кааби стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа, что США сохраняют военное присутствие в Ираке, чтобы иметь возможность "следить за Ираном".
"После неуместных и безответственных заявлений Трампа закон о выводе из Ирака иностранных сил, в том числе американских, будет одним из приоритетных в ходе грядущей сессии. Я думаю, что он будет одним из первых, вынесенных на голосование", - заявил аль-Асади.
Он напомнил, что иракская конституция предполагает запрет на использование страны как плацдарма для нападения на другое государство.
"Если парламент почувствует, что принимаются какие-то неверные решения (правительством - ред.), то мы, безусловно, выступим против этих решений, но не с целью ослабить правительство, а чтобы вернуть его работу на верный путь", - заявил аль-Асади, отвечая на просьбу оценить позицию правительства по вопросу о выводе войск США.
Спикер иракского парламента Мухаммад аль-Халбуси объявил 26 декабря об окончании первой законодательной сессии, вторая, как ожидается, начнется в конце февраля. Сейчас депутаты находятся в отпуске длительностью в месяц.
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