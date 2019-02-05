В США у торгового центра прогремел взрыв: есть погибший
5 февраля 2019 07:14 108
Взрыв прогремел недалеко от торгового центра в городе Альбукерке на юго-западе США, один человек погиб, сообщила полиция города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации правоохранителей, мощный взрыв прогремел примерно в 12.45 по местному времени.
"Взрыв произошел позади торгового центра на северо-западной стороне (улиц) Coors и Central", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Представитель полиции позже заявил, что, несмотря на то, что предварительной причиной считался взрыв газа, позже выяснилось, что взрыв был совершен с помощью самодельного взрывного устройства. Полиция продолжает расследование по данному делу.
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