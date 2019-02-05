В США у торгового центра прогремел взрыв: есть погибший

Взрыв прогремел недалеко от торгового центра в городе Альбукерке на юго-западе США, один человек погиб, сообщила полиция города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации правоохранителей, мощный взрыв прогремел примерно в 12.45 по местному времени.



"Взрыв произошел позади торгового центра на северо-западной стороне (улиц) Coors и Central", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Представитель полиции позже заявил, что, несмотря на то, что предварительной причиной считался взрыв газа, позже выяснилось, что взрыв был совершен с помощью самодельного взрывного устройства. Полиция продолжает расследование по данному делу.

