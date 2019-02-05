На Гавайях запретят продажу сигарет жителям моложе 100 лет
5 февраля 2019 07:18 95
В парламент Гавайев внесли законопроект о запрете на продажу сигарет для лиц младше ста лет на территории штата. Об этом свидетельствует документ на сайте законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В законопроекте предлагается постепенно повышать минимальный возраст для покупки сигарет. Так в 2020 году его могут повысить до 30 лет, в 2021-м - до 40 лет, в 2022-м -до 50 лет, в 2023-м - до 60 лет и, наконец, до 100 лет в 2024 году.
Мотивом для составления законопроекта о повышении возрастного ценза, согласно документу, стала опасность курения для здоровья.
Сегодня купить табачные изделия на Гавайях могут лишь люди не младше 21 года.
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