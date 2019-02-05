Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел почти на семь километров

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,8 тысячи метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Выброс пепла на высоту 6800 метров над уровнем моря произошёл во вторник утром по местному времени. О высоте выброса можно судить по сейсмическим данным", - сказал собеседник агентства.

По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зарегистрировано.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Высота активного лавового купола Шивелуча - 2500 метров над уровнем моря. Вулкан активен с ноября 2018 года. С этого времени на исполине фиксируется выжимание вязких блоков лавы, которое сопровождается мощной парогазовой деятельностью.

