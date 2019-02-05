МВФ выделит Египту два миллиарда долларов

Международный валютный фонд согласился на перечисление Египту очередного транша кредита на два миллиарда долларов, заявил министр финансов страны Мухаммед Муит, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"МВФ согласился перечислить пятый транш кредита в два миллиарда долларов на заседании в Вашингтоне в понедельник", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.



По его словам, средства поступят в Египет в ближайшие дни. "Таким образом, Египет получит 10 миллиардов долларов из общей суммы кредита МВФ в 12 миллиардов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Египет добился экономического роста в прошлом году в 5,3%, что является лучшим показателем на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, всего за год госдолг Египта по отношению к ВВП снизился со 108 до 98%.

Египет уже более двух лет реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты - египетского фунта - в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза.

