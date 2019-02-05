Неймар расплакался на своем дне рождения

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар расплакался во время торжественной речи на вечеринке в честь дня рождения, сообщает "РИА Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболист получил перелом пятой плюсневой кости в матче Кубка Франции против "Страсбурга".

"Спортсмены понимают, как мне сложно сейчас быть с костылями, но вы помогаете мне оставаться сильным. Я снова почувствовал себя счастливым, увидев вас: моих лучших друзей, семью, партнеров по команде.

Больше всего мне хотелось бы, чтобы я мог выходить на поле и заниматься тем, что мне нравится больше всего, - играть в футбол. Я хотел бы получить в подарок на день рождения новую плюсневую кость, это был бы лучший подарок", - сказал Неймар.

Футболист признался, что думал об отмене вечеринки из-за повреждения.

"Я молился богу и просил дать мне достаточно сил и поддержки, чтобы я мог пройти все то, с чем столкнулся сейчас. Мне очень трудно оставаться в стороне от футбола, ведь футбол это то, что делает меня счастливым. Вы, мои близкие люди, помогаете мне восстанавливаться. Вы - моя радость. Спасибо всем вам", - добавил бразилец.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.