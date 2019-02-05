В Канаде поезд сошел с рельсов, есть жертвы
5 февраля 2019 07:54 193
В результате схода с рельсов поезда в провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местном министерство окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов.
В компании CP, которой принадлежит поезд, добавили, что жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.
Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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