Французский суд вынес приговор одному из лидеров «желтых жилетов»

Лидер движения "желтых жилетов" в Марселе, задержанный 26 января за оскорбление сотрудников полиции и провокации к совершению насилия в ходе акций протеста, приговорен к шести месяцам заключения условно. Об этом пишет французская газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 41-летний представитель движения "желтых жилетов", имя которого не называется, трижды сталкивался с двумя полицейскими, между ними произошла ссора.

Сообщается, что вечером того же дня на правоохранителей напала группа "желтых жилетов" и забросала их камнями. Один из полицейских был травмирован.