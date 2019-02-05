Французский суд вынес приговор одному из лидеров «желтых жилетов»
5 февраля 2019 08:01 191
Лидер движения "желтых жилетов" в Марселе, задержанный 26 января за оскорбление сотрудников полиции и провокации к совершению насилия в ходе акций протеста, приговорен к шести месяцам заключения условно. Об этом пишет французская газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, 41-летний представитель движения "желтых жилетов", имя которого не называется, трижды сталкивался с двумя полицейскими, между ними произошла ссора.
Сообщается, что вечером того же дня на правоохранителей напала группа "желтых жилетов" и забросала их камнями. Один из полицейских был травмирован.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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