В Австралии самолет упал на заднем дворе частного дома

5 февраля 2019 08:08

Легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на заднем дворе частного дома на востоке Австралии, сообщает телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Саншайн-Кост в южной части австралийского штата Квинсленд. Сообщается, что на борту самолета находился только пилот.

По данным представителя скорой помощи штата, пилот самолета получил незначительные ранения и его жизни ничего не угрожает.

"Самолет снес много деревьев, а затем развернулся и приземлился на заднем дворе моего соседа", - приводит телеканал слова одного из очевидцев происшествия.

Как сообщает телеканала, в настоящий момент на месте инцидента находятся аварийные службы и авиационные эксперты.
 

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