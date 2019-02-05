В Австралии самолет упал на заднем дворе частного дома
5 февраля 2019 08:08 180
Легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на заднем дворе частного дома на востоке Австралии, сообщает телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в районе Саншайн-Кост в южной части австралийского штата Квинсленд. Сообщается, что на борту самолета находился только пилот.
По данным представителя скорой помощи штата, пилот самолета получил незначительные ранения и его жизни ничего не угрожает.
"Самолет снес много деревьев, а затем развернулся и приземлился на заднем дворе моего соседа", - приводит телеканал слова одного из очевидцев происшествия.
Как сообщает телеканала, в настоящий момент на месте инцидента находятся аварийные службы и авиационные эксперты.
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