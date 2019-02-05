В Бельгии воры проникли в банк по канализационной трубе

По сообщению The Guardian, ограбление банковского хранилища в Антверпене было обнаружено в воскресенье днем, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Первоначальное расследование показало, что воры из здания, расположенного напротив банка BNP Paribas Fortis прорыли тоннель длиной 4 метра до соединения с канализационной трубой, проходящей под дорогой. Затем они проползли по канализационной трубе диаметром 40 см, после чего прорыли еще один тоннель длиной 4 метра до банковского хранилища.

Ограбленный банк находится недалеко от знаменитого алмазного квартала Антверпена, места так называемого "ограбления века" в 2003 году, когда из хранилища было похищено золота, бриллиантов и других уникальных драгоценностей на более чем 100 миллионов долларов. Сумма украденного из банка не оглашается.