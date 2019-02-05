Дубль Месси не помог "Барселоне" обыграть "Валенсию"

Матчи 22-го тура чемпионата Испании по футболу растянулись на четыре дня. Лидер Ла Лиги "Барселона" свой матч провела в субботу против "Валенсии", которая борется за зону еврокубков. Итог - ничья 2:2, Лео Месси оформил дубль, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Реал" воспользовался осечкой конкурента и на два очка стал ближе к "Барселоне". На своем поле мадридцы без хлопот обыграли "Алавес". А вот "Атлетико" сплоховал, сенсационно проиграв "Бетису".

Кстати, накануне тура стало известно, что "Реал" и "Барселона" сыграют друг против друга в полуфинале Кубка Испании. Другую пару составили "Бетис" и "Валенсия". Первые матчи состоятся 6 февраля, ответные - 27 февраля.