В Турции уже месяц ищут, кому отдать $13 млн

Организаторы национальной лотереи в Турции никак не могут найти, кому отдать новогодний джекпот, который составил 70 млн турецких лир, или более 13 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Человек, выигравший 70 млн лир в национальную лотерею в последний день минувшего года, спустя месяц после выигрыша, все еще не объявился", - сообщает местный телеканал NTV.

Впрочем, время у счастливчика, если он все-таки объявится, еще есть - согласно правилам, победителю розыгрыша дается год, чтобы забрать свой выигрыш. Таким образом, обладатель счастливого билета может забрать свой выигрыш хоть 31 декабря 2019 года.

Однако журналисты принялись за не самое благодарное дело - решили подсчитать, сколько же победитель уже потерял. Оказалось, что, если бы он забрал выигрыш вовремя и положил бы его на счет в банке, то уже получил бы более 1 млн турецких лир, или 190 тыс. долларов, в виде процентов.